25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем строительства жилья для многодетных в Беларуси будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил сегодня министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщат БЕЛТА.
"Уровень 2018 года – это 4 млн. м. кв. Но основная задача, которую постоянно обозначает глава государства – это обеспечение жильем нуждающихся и многодетных. По ним объемы будут увеличены. По многодетным поставлена еще более жесткая задача – за два года разобраться с очередью – объем строительства жилья для многодетных будет увеличен примерно в 1,5 раза", - сказал Дмитрий Микуленок.
По словам министра, к концу этого года цена за кв м не превысит Br923, в конце следующего года она будет равняться Br1050.
Кроме этого, в пилотном формате планируется запустить программу по индивидуальному строительству. "Нашему посылу поддались все заводы в республике. Они готовы отрабатывать такое строительство. Это млн кв м загрузки для наших заводов", - отметил Дмитрий Микуленок.-0-
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