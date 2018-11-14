14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем взысканий судебными исполнителями за 2017 год составил Br1,5 млрд, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В ноябре 2013 года было принято решение об образовании органов принудительного исполнения, на них возложили функции, связанные с исполнением судебных постановлений и других исполнительных документов. Цель этой реформы - повысить эффективность принудительного взыскания по решениям судов и других органов. По словам Олега Слижевского, на сегодня можно говорить, что эта реформа дала положительные результаты.

Так, за 2013 год органы принудительного исполнения взыскали по всем категориям исполнительных документов Br300 млн (с учетом деноминации), в 2017-м - уже Br1,5 млрд. Если в 2013 году процент реально исполненных исполнительных документов был на уровне 54% (с учетом документов, отправленных по месту получения доходов должников), то в 2017-м эта цифра выросла до 82%.

Кроме того, удалось существенно снизить текучесть кадров в органах принудительного исполнения. В период до реформы текучесть составляла 24% в год (а в Минске около 30%), сегодня эта цифра не превышает 16%.

Как отметил Олег Слижевский, с 2013 года велась активная работа по укреплению материально-технической базы, созданию условий для эффективной деятельности органов принудительного исполнения, выстраиванию системы вертикали.

Международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения" посвящена пятилетию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности.-0-