Объявлен интеллектуальный конкурс "MobiКвиз", победитель которого отправится в Оксфорд

Компания МТС объявляет о старте конкурса для учеников 10-11 классов "MobiКвиз". Конкурс будет состоять из серии интеллектуальных игр. Победитель отправится на обучение в языковую школу Оксфорда.

Задача конкурса - поддержать юных интеллектуалов и помочь им развить свои способности.

Отборочные этапы пройдут во всех областных городах Беларуси с марта по май. Победители региональных туров приедут в Минск на полуфинал. Игроков победившей команды ждет индивидуальное испытание: они сразятся в финальном туре между собой.

Вопросы всех туров будут касаться технологий, инноваций, интернета, мобильной связи, а также литературы и истории. Для победы игрокам понадобятся не только знания, но также логическое мышление и умение находить правильные аргументы.

Победитель, который правильно ответит на большинство вопросов финального тура "MobiКвиза", получит целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде (Великобритания).

Первый отборочный этап пройдет в Бресте 7 марта. Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо собрать команду из 7 человек, пройти регистрацию и в назначенное время прийти на игру в вашем регионе. Подробнее об условиях конкурса читайте в нашем паблике в "ВКонтакте".

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