Объявлен конкурс для назначения стипендий Президента молодым ученым на 2020 год

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен республиканский конкурс для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым на 2020 год. Такая информация размещена на сайте Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Для участия в конкурсе выдвигаются кандидатуры докторов наук в возрасте до 45 лет, кандидатов наук - до 35 лет, ученых без степени - до 30 лет (по состоянию на 1 января 2019 года), достигших наилучших результатов в научной, научно-технической, инновационной деятельности. При выдвижении кандидатур учитываются их достижения в приоритетных направлениях фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технической деятельности, вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.

Документы соискателей, оформленные в соответствии с установленными правилами и подписанные руководителем организации, представляются до 14 июня 2019 года в управление премий, стипендий и наград главного управления кадров и кадровой политики аппарата НАН Беларуси по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 66, каб. 317, 406. Электронная версия заявочных материалов направляется на адрес: olga@presidium.bas-net.by.

Конкурс объявлен в соответствии с положением о порядке проведения ежегодного открытого республиканского конкурса для назначения стипендий Президента талантливым молодым ученым, утвержденным указом от 11 августа 2005 года №367 "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых".-0-