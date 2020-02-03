Объявлен конкурс на логотип и талисман Игр стран Содружества

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на логотип и талисман первых Игр стран Содружества, сообщил журналистам генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", советник министра спорта Татарстана Азат Кадыров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игры стран СНГ были учреждены решением Совета глав правительств, принятым в октябре 2019 года. Это позволит повысить культурно-спортивный потенциал государств Содружества, получить эффективную площадку для развития многостороннего диалога между странами. Планируется, что игры будут проходить раз в два года в течение до десяти дней поочередно в каждом из государств СНГ.

Участие в состязаниях смогут принять как команды из стран Содружества, так и других государств. По решению Совета по физической культуре и спорту первые Игры стран СНГ пройдут на территории России в Казани с 20 по 27 августа. "Вместе с Министерством спорта Татарстана мы приняли решение провести конкурс на логотип и талисман первых Игр стран Содружества. До 16 февраля ждем идеи и предложения. Победитель получит денежное вознаграждение и возможность посетить Игры стран СНГ", - рассказал Азат Кадыров.

Планируется, что участие в соревнованиях примут около 3,5 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет, которые разыграют около 230 комплектов медалей. Для проведения мероприятий будут задействованы 13 спортивных объектов. Программа Игр в Казани будет включать состязания по 21 виду спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах (корэш), водное поло, гиревой спорт, дзюдо, волейбол (пляжный волейбол), самбо, спортивная борьба, настольный теннис, тайский бокс, танцевальный спорт, каратэ, мас-рестлинг, плавание, художественная гимнастика, футбол (футзал), фехтование и шахматы. "Это будет большой спортивный праздник. В Казани для этого есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, предусмотрена насыщенная деловая и культурная программа", - отметил генеральный директор.

Как подчеркнул заместитель начальника управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси Игорь Юдчиц, Казань имеет хороший опыт проведения массовых спортивных соревнований. Поэтому, нет сомнений, что первые Игры стран Содружества будут организованы на высоком уровне.

Для подготовки и проведения соревнований сформирована рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, общественных организаций и ассоциаций по физкультуре и спорту, федераций по олимпийским, неолимпийским и национальным видам спорта стран СНГ. Ее первое заседание прошло сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске.-0-