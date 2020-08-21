Объявлен конкурс на лучшее освещение тематики Дня белорусской письменности

21 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стартовал открытый конкурс журналистов и блогеров на лучшее освещение тематики Дня белорусской письменности. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

На конкурс принимаются информационные материалы, публикации, радио- и телерепортажи, посты, размещенные в социальной сети или блоге в 2019-2020 годах. Тематика - подготовка к проведению Дня белорусской письменности в городе Белыничи, популяризация белорусской письменности и литературы.

Работы будут рассматриваться жюри в трех номинациях: "Лучший автор публикации в печатных СМИ", "Лучший репортаж в электронных СМИ", "Лучший блогер". За первое место в каждой категории победителям вручат дипломы и денежные премии в размере 5 БВ, за второе и третье - дипломы и специальные подарки. Награждение состоится в Белыничах на мероприятиях Дня белорусской письменности.

Материалы и заявки на участие направляются до 1 сентября на электронный адрес otd.smi@yandex.ru с обязательной пометкой "На конкурс". Размещенные в социальных сетях посты должны обязательно отмечаться с помощью хэштега "#Дзень_беларускага_пісьменства2020".

Организаторами конкурса выступают Могилевская областная организация общественного объединения "Белорусский союз журналистов", главное управление идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома, учреждение "Редакция районной газеты "Зара над Друццю".

День белорусской письменности является национальным праздником и отмечается в первое воскресенье сентября. Он традиционно проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Ежегодно здесь собираются тысячи гостей со всей Беларуси и зарубежья.

Впервые, в 1994 году, День белорусской письменности проходил в древнем Полоцке. Затем столицами праздника становились такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Заславль, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним. В 2020 году XXVІІ День белорусской письменности пройдет в Белыничах.

Основная идея праздника - бережное сохранение и развитие духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных культурных традиций, показ их взаимосвязи со славянскими истоками и с сегодняшним днем, демонстрация постоянной заботы государства о духовно-нравственном развитии общества в контексте поддержки книги и чтения, национальной литературы и книгоиздания.-0-