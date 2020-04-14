Объявлен конкурс на соискание премий академий наук Беларуси, Украины и Молдовы

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс 2020 года на соискание премий академий наук Беларуси, Украины и Молдовы, сообщили БЕЛТА в Национальной академии наук.
Присуждаются три премии - по одной в области естественных, технических и гуманитарных и общественных наук. Согласно очередности, установленной положением о премиях, организатором конкурса нынешнего года является Национальная академия наук Украины.
Право выдвижения работ на соискание премий предоставлено академикам и членам-корреспондентам, ученым советам научных учреждений академий наук Беларуси, Украины и Молдовы.
Документы и материалы принимает Национальная академия наук Украины до 1 октября по адресу: Украина, 01601, Киев, ул.Владимирская, 54, президиум НАН Украины, научно-организационный отдел, сектор по координации научных исследований.
Контактный телефон в НАН Украины +380 44 239 67 12, в НАН Беларуси +375 17 284 24 56.-0-