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13 августа 2021, 09:11

Объявлен конкурс режиссерских концепций мероприятий к государственным праздникам и памятным датам

Фото из архива
Фото из архива
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры с 1 сентября по 1 декабря объявляет конкурс режиссерских заявок культурных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным юбилейным датам, иным событиям. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Конкурс объявлен в целях подготовки и проведения на высоком организационном и художественном уровне государственных специальных культурных мероприятий, а также выявления талантливых авторов из числа представителей талантливой молодежи.

Конкурс проводится по следующим темам: культурные мероприятия по случаю празднования Нового года и Рождества Христова; Дня женщин; Дня Победы; Дня Государственного герба и Государственного флага; Дня Независимости; Дня молодежи и студенчества. Кроме того, предлагается представить режиссерскую заявку по случаю республиканского праздника "Последний звонок" для учащихся XI классов учреждений общего среднего образования; главного концерта республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"); мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", Дня белорусской письменности, а также мероприятий, посвященных Дню народного единства.

К участию допускаются профессиональные режиссеры массовых праздников, режиссеры эстрады, театральные режиссеры, иные творческие работники, которые имеют опыт проведения массовых праздников, эстрадных представлений, а также учащиеся, студенты учреждений образования в сфере культуры, которые получают образование по специальности "режиссура театра (театр драмы, театр кукол)"; "режиссура праздников (театрализованные)"; "искусство эстрады (режиссура)", "народное творчество (театральное)".

Участники с 1 сентября по 15 октября по установленной форме должны направить заявление в электронном виде на почту ministerstvo@kultura.by с пометкой "Конкурс режиссерских заявок". С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.-0-
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