Объявлен набор в студенческий педотряд "Созвездие" БГПУ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен набор в сводный студенческий педагогический отряд "Созвездие" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Седьмой сезон на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" будет работать отряд "Созвездие". В него входят студенты всех факультетов и институтов БГПУ.

"Зубренок" выступает флагманом в работе воспитательно-оздоровительных учреждений как в Беларуси, так и за ее пределами. Дополнительная профессиональная подготовка к работе с детьми в каникулярный период под руководством педагогических кадров центра, а также опыт педагогической деятельности в данном учреждении способствуют развитию профессионально-педагогической компетентности будущих специалистов", - отмечает руководитель отряда "Созвездие" Павел Лапатинский.

Собеседование с кандидатами в педагогический отряд "Созвездие" состоится 17 февраля. "Проходить оно будет с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Минск, ул.Советская, 18. Перед собеседованием необходимо пройти регистрацию", - добавили в вузе.

Педагогический отряд "Созвездие" - неоднократный победитель республиканских и городских конкурсов. По итогам работы в 2020 году стал победителем республиканского и городского конкурса в номинации "Лучший педагогический отряд Республики Беларусь / г.Минска".-0-