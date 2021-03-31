Объявлен прием работ на конкурс молодых международников СНГ

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организаторы конкурса молодых международников СНГ им.А.А.Громыко объявили о начале очередного приема творческих работ, сообщает БЕЛТА.

Данный конкурс проводится с 2018 года, и за это время он объединил более 600 молодых ученых, дипломатов, представителей общественных организаций и коммерческих структур из 11 стран СНГ. Своеобразным ядром конкурса и лидерами по количеству заявок традиционно являются Беларусь и Россия. Целью конкурса является популяризация исследований, посвященных Великой Отечественной войне, международным отношениям, современной истории дипломатии и интеграционным процессам на евразийском пространстве. Конкурс направлен на расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, а также активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы Российской академии наук при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, МГИМО, Евразийской экономической комиссии, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В конкурсе могут принять участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств - участников СНГ не старше 40 лет. Заявки принимаются по 11 мая включительно.

Участие в конкурсе возможно по следующим номинациям: основная номинация (научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2021 года); дебютная номинация (научные статьи студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2021 года); номинация "Конкурс эссе" (публицистические эссе студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2021 года). Жюри также вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.

К участию в конкурсе принимаются оригинальные неопубликованные научные статьи и аналитические записки, созданные одним или несколькими авторами (не более 30 тыс. знаков) и посвященные исследованию следующих тем: современные международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве (Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ); после пандемии: национальные проблемы и интеграционные решения; риски конфликтов и инструменты укрепления коллективной безопасности в Евразийском регионе; культурные и образовательные связи как ресурс интеграционного строительства; Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти; дипломатическое наследие А.А.Громыко; роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.

Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии. Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах, все финалисты получат грант на участие в форуме финалистов в Москве в июле 2021 года для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-классах и насыщенной культурной программе. Для победителей предусмотрены также ценные призы. По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на форуме финалистов конкурса, жюри может предоставить победителям: грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России; грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО; рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии, МГИМО.

Для участия в конкурсе необходимо до 11 мая включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org. В заявке должна содержаться анкета участника и конкурсная работа.-0-