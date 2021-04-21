Объявлены победители экологического конкурса рисунков и видеороликов среди детей и молодежи

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня Земли (22 апреля) в Минске объявили победителей конкурса рисунков и видеороликов среди учащихся учреждений образования, реализующих образовательный проект "Зеленые школы" в Беларуси, сообщили БЕЛТА в представительство ПРООН в Беларуси.

Тема конкурса совпадает с темой Дня Земли этого года - "Восстановим нашу Землю!" Конкурс проведен в рамках проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и финансируемого Европейским союзом.

"Глазами детей мы увидели те насущные вопросы, которые волнуют молодое поколение и которые мы должны решить для нашего здорового будущего, будущего родной земли и планеты, - отметил в приветственном слове к участникам конкурса первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук. - Во многих работах представлены пути решения этих экологических задач. Я рад, что сегодня молодежь заботится о своем будущем не меньше экологов".

Всего в конкурсе участвовали 294 учреждения образования в категории "рисунок" (представлено более 1 тыс. работ) и 128 учреждений образования - в категории "видеоролик" (всего 206 работ). Участники конкурса обучаются по программе "зеленые школы", и полученные экологические знания ребята смогли передать в своем творчестве.

В категории рисунка среди детей 5-6 лет победил Илья Матылевич с работой "У кормушки" (дошкольный центр развития ребенка №2 Лиды), среди детей 7-10 лет - Максим Журавко (СШ №2 Новолукомля), 11-13 лет - Анастасия Алехнович с работой "Юные хранители Ельни" (Германовичский детский сад - средняя школа Шарковщинского района), 14-17 лет - Юлия Морозова с работой "Маленькая болотная птичка - исчезающий в мире вид" (СШ №1 Пинска).

В категории видеороликов среди детей 11-13 лет лучшим назван ролик "Проведи время с пользой!" Софии Мотолянец (Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи), среди детей 14-17 лет победил Денис Васехо с работой "Соблюдай правила энергосбережения" (гимназия №7 Витебска).

"В День Земли мы продолжаем бороться с пандемией, беспрецедентной в нашей жизни и требующей глобального ответа. В этом контексте вопросы изменения климата, защиты природы и биоразнообразия могут показаться не таким срочными. Однако кризис несет в себе и возможности использовать новые знания, практики и технологии для спасения планеты и людей, сделать экономику более зеленой и устойчивой, а также развивать экологическое образование среди людей всех возрастов. Я с удовлетворением отмечаю, что эти знания и решения в том числе нашли отражение в рисунках и видеороликах, представленных на конкурс", - подчеркнула постоянный представитель Программы развития ООН в Республике Беларусь Александра Соловьева.

Образовательную программу "Зеленые школы" начали адаптировать в Беларуси при поддержке ПРООН и с финансированием Европейского союза с 2010 года. С тех пор каждый год к ней присоединяется все больше учреждений образования. Сегодня уже более 400 образовательных учреждений в рамках программы изучают вопросы биоразнообразия, энергосбережения, водосбережения, обращения с отходами, качества атмосферного воздуха и организуют информационно-экологические мероприятия.-0-