Объявлены победители конкурса среди молодых медиков "Вперед, молодежь"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны имена победителей республиканского конкурса молодежных проектов "Вперед, молодежь!", сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Гран-при завоевал проект по открытому чемпионату по интеллектуальным играм среди молодежи, который представил работник "Белфармации" Роман Ельницкий. В интеллектуальных соревнованиях может участвовать молодежь, работающая в организациях системы Минздрава, а также члены профсоюза, состоящие на профучете в первичных профсоюзных организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения. По итогам интеллектуальных игр будет сформирован резерв кадров для системы здравоохранения и профсоюзного движения отрасли. Таким образом, талантливая мотивированная интеллектуальная молодежь получит дополнительный социальный лифт для продвижения по карьерной лестнице, возможность общения и обмена опытом с коллегами и членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Победителями в номинациях конкурса стали проекты хирурга детской поликлиники №1 Гродно Полины Бондаревой "Сохранение психологического здоровья" (номинация "Здоровая молодежь - здоровое будущее"), а также проект "Поколение профи" санитарки Мозырской городской больницы, учащейся Мозырского медколледжа Марии Замыко (номинация "Молодежь и информационно-коммуникационное пространство"). Спецприз уехал в ЦГБ Новополоцка - команда врача Анны Яцук уже реализует уникальный план в пользу вакцинации.

Все финалисты получили дипломы, победителям также достанутся денежные призы.

Конкурс, организаторами которого выступили Республиканский комитет и Молодежный совет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, проходил в несколько этапов. Всего было представлено более 30 работ, больше всего из Гомельской области - сразу четыре. В финал были отобраны 13 лучших. Критериями оценки проектов для конкурсного жюри, в состав которого вошли представители Минздрава, Национальной академии наук, парламента и Федерации профсоюзов Беларуси, стали актуальность и новизна темы проекта, практическая значимость, а также реалистичность его имплементации в работу профсоюзных организаций учреждений здравоохранения республики.

Фото со встречи Дмитрия Пиневича со студентами Гомельского государственного медицинского университета

Проект, который в целом направлен на сплочение и стимулирование созидательной гражданской активности, нельзя было не поддержать, тем более в Год народного единства, убежден председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения, председатель жюри конкурса Вячеслав Шило. "Наша главная цель - объединить молодых работников здравоохранения, членов профсоюзных первичек, а также выявить и аккумулировать идеи, которые можно воплощать в других регионах, - подчеркнул он. - Приятно был удивлен разнообразием затронутых тем, а также широким представительским составом участников. Среди них есть как врачи разных специальностей, средний медперсонал, так и сотрудники кафедр медицинских университетов".

С лучшими проектами ознакомился также и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Высоко оценив уровень представленных на конкурс работ, руководитель здравоохранения более часа общался с молодыми профактивистами-медиками. "В нынешней ситуации, когда каждая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией выше предыдущей, нам с вами крайне важно быть профессионально более сплоченными. Особую ценность приобретают личность врача и его умение общаться", - заметил он.-0-

Студентка первого курса Валерия Зайцева. Фото со встречи Дмитрия Пиневича со студентами Гомельского государственного медицинского университета

Фото Сергея Холодилина