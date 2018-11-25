Облачная погода с небольшим снегом будет в Беларуси 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода будет преобладать в Беларуси 26 ноября, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ночные и утренние часы местами по стране ожидается туман. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается слабый.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1 - минус 7, максимальная в середине дня - от 0 до минус 5.-0-
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