Облачно и до +21°С ожидается в Беларуси 10 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 10 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы усилятся до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - плюс 15-21.-0-
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