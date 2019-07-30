Облачно и до +24°С ожидается в Беларуси 31 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и северных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами по югу возможны грозы. Ветер будет северный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-20 градусов. По юго-западу республики ночью будет плюс 13-16 градусов, днем - 21-24 градуса тепла.-0-

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