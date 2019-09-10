Облачно и до +27°С ожидается в Беларуси 11 сентября

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 21-27 градусов.-0-