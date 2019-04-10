Облачно с прояснениями и до +14°С ожидается в Беларуси 11 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями будет в Беларуси 11 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по югу Брестской области пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3, днем воздух прогреется до 4-10 градусов тепла, по юго-востоку страны - до плюс 11-14 градусов.-0-
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