Облачно с прояснениями и до +16°С ожидается в Беларуси 10 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Облачно с прояснениями будет в Беларуси 10 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 2, днем - от 6 до 12 градусов тепла, по юго-востоку страны ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем - плюс 13-16.-0-

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