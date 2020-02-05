Обладатель 25 000 рублей в "КЕНО": "Победа – это помощь в осуществлении мечты!"

17 января 2020 розыгрыш 3646-го тиража электронной интерактивной игры "КЕНО" принес Александру из Осиповичей яркую победу и 25 000 рублей. Счастливчика поздравили в офисе компании "Спорт-пари". Выигрыш победителю был выплачен в полном объеме. В соответствии с законодательством Республики Беларусь выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

В играх компании победитель принимает участие более года и регулярно становится обладателем небольших выигрышей, но такую крупную сумму получил впервые. Александр рассказал нам, что начал принимать участие в играх, потому что уверен: они дарят надежду на то, что все возможно, а победы вдохновляют!

– Теперь я убедился, что победа в играх – реальна. Для меня и для моей большой семьи – это замечательная помощь в осуществлении нашей мечты! – комментирует победитель.

Глава большого семейства несколько раз сверял числовую комбинацию своего чек-прогноза с результатами на сайте m.sportpari.by, пока не осознал, что действительно стал победителем. Александр вместе с супругой частично уже сформировали семейные планы на выигрыш: победа в "КЕНО" поможет оплатить обучение в вузе старшей дочери и порадует младших детей.

От представителей компании житель Осиповичей узнал, что часть выручки с каждой разыгранной ставки направляется на развитие спорта, а также на поддержку различных социальных проектов в Республике Беларусь. Александр решил более подробно изучить этот вопрос, потому что понял: даже не побеждая, каждый участник игр помогает побеждать тем, кто в этом особенно нуждается.

Прошедшие две недели радовали и остальных участников игр "Спорт-пари": более 804 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Более 361 000 рублей получили участники "БЛИЦ", свыше 92 000 – участники "Спортпрогноз", более 114 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 40 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 990 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 72 000 рублей (напомним, что в 2019 году джекпот в этой игре был разыгран 5 раз).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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