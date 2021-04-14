Обладатель рекордного спокойствия и джекпота: о борще, "Планете обезьян" и планах на миллион

3 апреля был разыгран 2-й рекордный джекпот в истории игры "Спортлото 6 из 49", а уже на следующий день с нами на связь вышел победитель. Минчанин Валерий сообщил нам, что сделал ставку в мобильном приложении компании и стал обладателем более 3 137 289 рублей.

– Вы меня встречаете? – с улыбкой уточнил наш победитель у входа в офис, и с этой фразы началось наше знакомство.

Когда все формальные мероприятия были завершены – чек-прогноз проверен и оформлены все необходимые документы, – мы предложили Валерию рассказать о том, как это – стать миллионером "Спорт-пари".

– Это уже второй джекпот в моей жизни, – неожиданно начал Валерий. – В советские времена мы с товарищами выиграли джекпот в "Спортлото 5 из 36": сделали ставку сообща и победили. Мне тогда было около 30 лет, устремлений было много, но я решил использовать выигрыш для поддержки своей семьи.

Во время общения у нас сложилось впечатление, что Валерий – настоящий семьянин: так тепло и с нежностью он отзывался о своих близких. Мужчина рассказал, что идеальный отдых для него – это путешествия вместе с семьей или время, проведенное в кругу родных на даче.

– Несколько месяцев назад появилась необходимость помочь дочери с приобретением собственного жилья, и, кроме традиционной помощи, я решил попробовать свои силы в числовых играх. Изучил предложения и правила организаторов лотерей и других игр и понял: "Спортлото 6 из 49" – мой вариант. Простые правила, удобное мобильное приложение и размер джекпота внушительный. (Валерий начал участвовать в наших играх в марте, сумма джекпота в тот момент превысила отметку в 3.000.000 рублей. – Прим.).

– Не нашeл точку вблизи дома, поэтому скачал мобильное приложение и выбрал свою игровую стратегию. Она оказалась победной! – продолжил Валерий.

Мы попросили поделиться секретом, ведь, вопреки данным статистики числовых игр, джекпот участнику принесла ставка на "свои" числа, а не "автоматический" выбор (автоставка).

Сперва я делал ставки 4 раза в неделю, не пропускал ни одного тиража. Потом пришло понимание: есть внутренний "импульс", ощущение уверенности в победе – тогда участвуй. Все числовые комбинации выбирал сам по своей стратегии: составлял их из дат дней, года рождения близких, значимых для семьи дат, счастливых для нас чисел. Делал своеобразный "микс". (Улыбается.)

В субботу (3 апреля. – Прим.) почувствовал: надо сделать ставку, джекпот будет моим. И не ошибся.

– То есть Вселенная – это зеркало: какие мысли посылаешь, то и возвращается?

– Верно. Мысли – материальны. Только надо быть в этом уверенным, тогда все получится. Вы знаете, у меня было ощущение победы и внутренняя заряженность на джекпот. Я, конечно, обрадовался (после проверки чек-прогноза. – Прим.), но это для меня было ожидаемо.

– Какие эмоции испытали, узнав о победе? Волновались?

– Я достиг поставленной цели – скорее, такие ощущения. Поделился радостью победы с близкими – правда, они мне не сразу поверили. Волнения не было: чек-прогноз в мобильном приложении хранится, статус "победный" указан. Значит, все так. (Улыбается.)

– Одна мечта сбылась, какая будет следующая?

– Вы знаете, у меня все есть. После выхода на пенсию я стараюсь делать все возможное для своей семьи, поэтому и мечты все в этом направлении. Первой осознанной покупкой вот станет недвижимость для дочери. Рад, что смогу помочь.

– Как думаете, ваша жизнь после победы изменится? Продолжите принимать участие в наших играх?

– Уверен, что изменится. Как? Дальше видно будет. Продолжу, хоть и не азартный человек. Нужно только дождаться, пока джекпот подрастет, и сформулировать новые мечты. (Улыбается.)

В завершение беседы мы устроили Валерию блиц-опрос и выяснили, что он любит собак, предпочитает черный чай и кофе, любит активный отдых с семьей и путешествовать по Италии (ведь там есть и горы, и море), его любимая книга – "Планета обезьян" Пьера Буля, которая запомнилась с самого детства, а самым ярким событием в жизни считает рождение детей и внука. Еще счастливый обладатель джекпота увлекается кулинарией и, помимо "мужских" блюд из мяса, здорово готовит борщ по просьбе внука.

– Планирую приехать к вам в гости со своей семьей, когда ситуация с пандемией станет лучше. Поделимся новостями и новыми мечтами, – подвел итоги нашей встречи Валерий.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 4 065 460 рублей. Более 444 000 рублей получили участники "Блиц", более 77 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 241 000 рублей – участники "КЕНО", более 3 251 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 47 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 121 360 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 92 630 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Размещение рекламы на БЕЛТА