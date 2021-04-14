Обладатель рекордного спокойствия и джекпота: о борще, "Планете обезьян" и планах на миллион

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 14 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:55 Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине Экономика
09:52 У берегов Луизианы перевернулось судно - 12 человек пропали В мире
09:46 Творческий вечер к юбилею главного Деда Мороза Беларуси Владимира Радивилова пройдет 17 апреля Афиша
09:44 В Гродно горел склад Происшествия
09:41 В Славгороде реконструируют центральную районную больницу Регионы
09:30 Банковский процессинговый центр проведет техработы ночью 16 апреля Экономика
09:12 Новые аллеи, благоустройство и товарищеский матч - БРСМ Гомельской области готовится к субботнику Регионы
09:00 Дизайн-проект от Dana Interiors – лучшее, что может случиться с вашей квартирой! Общество
09:00 Обладатель рекордного спокойствия и джекпота: о борще, "Планете обезьян" и планах на миллион Общество
08:54 ВОЗ: в мире число заразившихся коронавирусом за неделю превысило 4,5 млн В мире
08:44 Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы - 9 пассажиров пострадали В мире
08:41 Биткоин обновил рекорд стоимости и превысил отметку $64 тыс. Технологии
08:38 Команды из Беларуси и России поборются за награды турнира по синхронному плаванию в Бресте Спорт
08:33 Гомельская и Брянская области обсудят развитие сотрудничества Регионы
08:19 В тушенке из индейки ДНК курицы: Госстандарт проверил консервы в магазинах Гомельской области Регионы
08:10 Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио Спорт
08:00 БРСМ представит свои основные проекты на интерактивном стенде во время выставки в Минске Регионы
07:43 Столкновение автобуса и бензовоза в Египте привело к гибели 22 человек В мире
07:36 Выставка группы эстонских художников открывается в Витебске Культура
07:25 Демографическую ситуацию и повышение рождаемости обсудят на конференции в Гомеле Регионы
07:18 Дорожную разметку в Минске будут наносить сегодня в 4 местах Регионы
07:16 На 7 участках в Минске работают мобильные датчики контроля скорости Регионы
07:05 Пресс-конференция о госрегулировании обращения с радиоактивными отходами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: третья волна COVID-19, умер Леонид Борткевич и акция "Я, мы помним!" Общество
01:09 Разработано покрытие, уничтожающее супербактерии и грибковые инфекции В мире
00:46 Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей после смерти супруга В мире
13.04.21
13.04.21 23:54 "Пари Сен-Жермен" и "Челси" вышли в полуфинал Лиги чемпионов Спорт
13.04.21 23:19 Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продолжалась 5 часов Президент
13.04.21 23:15 ФОТОФАКТ: Женская сборная Беларуси по гандболу провела товарищеские матчи против Украины Спорт
13.04.21 22:45 Кочанова: Беларусь - великолепная страна, надо понимать, что все зависит только от нас Общество
Все новости
Все новости
Общество
14 апреля 2021, 09:00

Обладатель рекордного спокойствия и джекпота: о борще, "Планете обезьян" и планах на миллион

3 апреля был разыгран 2-й рекордный джекпот в истории игры "Спортлото 6 из 49", а уже на следующий день с нами на связь вышел победитель. Минчанин Валерий сообщил нам, что сделал ставку в мобильном приложении компании и стал обладателем более 3 137 289 рублей.

– Вы меня встречаете? – с улыбкой уточнил наш победитель у входа в офис, и с этой фразы началось наше знакомство.

Когда все формальные мероприятия были завершены – чек-прогноз проверен и оформлены все необходимые документы, – мы предложили Валерию рассказать о том, как это – стать миллионером "Спорт-пари".

– Это уже второй джекпот в моей жизни, – неожиданно начал Валерий. – В советские времена мы с товарищами выиграли джекпот в "Спортлото 5 из 36": сделали ставку сообща и победили. Мне тогда было около 30 лет, устремлений было много, но я решил использовать выигрыш для поддержки своей семьи.

Во время общения у нас сложилось впечатление, что Валерий – настоящий семьянин: так тепло и с нежностью он отзывался о своих близких. Мужчина рассказал, что идеальный отдых для него – это путешествия вместе с семьей или время, проведенное в кругу родных на даче.

– Несколько месяцев назад появилась необходимость помочь дочери с приобретением собственного жилья, и, кроме традиционной помощи, я решил попробовать свои силы в числовых играх. Изучил предложения и правила организаторов лотерей и других игр и понял: "Спортлото 6 из 49" – мой вариант. Простые правила, удобное мобильное приложение и размер джекпота внушительный. (Валерий начал участвовать в наших играх в марте, сумма джекпота в тот момент превысила отметку в 3.000.000 рублей. – Прим.).

– Не нашeл точку вблизи дома, поэтому скачал мобильное приложение и выбрал свою игровую стратегию. Она оказалась победной! – продолжил Валерий.

Мы попросили поделиться секретом, ведь, вопреки данным статистики числовых игр, джекпот участнику принесла ставка на "свои" числа, а не "автоматический" выбор (автоставка).

Сперва я делал ставки 4 раза в неделю, не пропускал ни одного тиража. Потом пришло понимание: есть внутренний "импульс", ощущение уверенности в победе – тогда участвуй. Все числовые комбинации выбирал сам по своей стратегии: составлял их из дат дней, года рождения близких, значимых для семьи дат, счастливых для нас чисел. Делал своеобразный "микс". (Улыбается.)

В субботу (3 апреля. – Прим.) почувствовал: надо сделать ставку, джекпот будет моим. И не ошибся.

– То есть Вселенная – это зеркало: какие мысли посылаешь, то и возвращается?

– Верно. Мысли – материальны. Только надо быть в этом уверенным, тогда все получится. Вы знаете, у меня было ощущение победы и внутренняя заряженность на джекпот. Я, конечно, обрадовался (после проверки чек-прогноза. – Прим.), но это для меня было ожидаемо.

– Какие эмоции испытали, узнав о победе? Волновались?

– Я достиг поставленной цели – скорее, такие ощущения. Поделился радостью победы с близкими – правда, они мне не сразу поверили. Волнения не было: чек-прогноз в мобильном приложении хранится, статус "победный" указан. Значит, все так. (Улыбается.)

– Одна мечта сбылась, какая будет следующая?

– Вы знаете, у меня все есть. После выхода на пенсию я стараюсь делать все возможное для своей семьи, поэтому и мечты все в этом направлении. Первой осознанной покупкой вот станет недвижимость для дочери. Рад, что смогу помочь.

– Как думаете, ваша жизнь после победы изменится? Продолжите принимать участие в наших играх?

– Уверен, что изменится. Как? Дальше видно будет. Продолжу, хоть и не азартный человек. Нужно только дождаться, пока джекпот подрастет, и сформулировать новые мечты. (Улыбается.)

В завершение беседы мы устроили Валерию блиц-опрос и выяснили, что он любит собак, предпочитает черный чай и кофе, любит активный отдых с семьей и путешествовать по Италии (ведь там есть и горы, и море), его любимая книга – "Планета обезьян" Пьера Буля, которая запомнилась с самого детства, а самым ярким событием в жизни считает рождение детей и внука. Еще счастливый обладатель джекпота увлекается кулинарией и, помимо "мужских" блюд из мяса, здорово готовит борщ по просьбе внука.

– Планирую приехать к вам в гости со своей семьей, когда ситуация с пандемией станет лучше. Поделимся новостями и новыми мечтами, – подвел итоги нашей встречи Валерий.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 4 065 460 рублей. Более 444 000 рублей получили участники "Блиц", более 77 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 241 000 рублей – участники "КЕНО", более 3 251 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 47 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 121 360 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 92 630 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

Сделать ставку онлайн!

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лотереи
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Дизайн-проект от Dana Interiors – лучшее, что может случиться с вашей квартирой!
Пресс-конференция о госрегулировании обращения с радиоактивными отходами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Картина дня: третья волна COVID-19, умер Леонид Борткевич и акция "Я, мы помним!"
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова: Беларусь - великолепная страна, надо понимать, что все зависит только от нас
Фото из архива Научная онлайн-конференция по культурному наследию объединит в БГУ около 40 экспертов
Фото из архива Профсоюз направит Br31,5 тыс. помощи семи медучреждениям
Главное
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев во время встречи Неформальная встреча Лукашенко и Алиева продолжалась 5 часов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761
Кочанова: Беларусь - великолепная страна, надо понимать, что все зависит только от нас
Дизайн-проект от Dana Interiors – лучшее, что может случиться с вашей квартирой!
Топ-новости
Картина дня: третья волна COVID-19, умер Леонид Борткевич и акция "Я, мы помним!"
Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси - Андрейченко
Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки
Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине
Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио
Церемония прощания с Леонидом Борткевичем пройдет 15 апреля
В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19
МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста
Сборная Беларуси по мини-футболу победила венгров в квалификации ЧЕ
Более 40 белорусских предприятий могут участвовать в госзакупках на территории России
Мининформ объявил конкурс на лучший символ Года народного единства
Депутат: в проект обновленного Кодекса об образовании заложен принцип инклюзии
На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько
ОДКБ намерена развивать сотрудничество с международными организациями
КГБ подтвердил информацию о задержании Костусева и Федуты
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.