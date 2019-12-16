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16 декабря 2019, 10:59

Обладатели премии "Лидер потребительского рынка – 2019" осваивают новые направления и внедряют инновации

Новости темы "Премия "Лидер потребительского рынка""
Премия "Лидер потребительского рынка" отметила пятилетний юбилей
Бизнес-премию "Лидер-2019" вручат на церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка"

Постоянное совершенствование продукции, освоение новых рынков и внедрение инноваций стали залогом успеха обладателей премии "Лидер потребительского рынка – 2019". Об этом свидетельствуют результаты работы экспертного совета премии.

В этом году ОАО "Лидапищеконцентраты" отметило свой 75-летний юбилей. Комбинат пищевых концентратов был создан в 1944 году с целью обеспечения продуктами питания населения и для нужд частей 3-го Белорусского фронта. Первые годы в списке выпускаемой продукции было лишь три позиции: крупнобобовые концентраты, кисели и овсяные хлопья геркулес. В середине 70-х предприятие произвело уже более 60 наименований.

Сейчас ассортимент насчитывает свыше 120 наименований качественной, натуральной и конкурентоспособной продукции. Торговые марки "Лидкон", Tvitnik, "Лидские приправы", "Хрумстик" известны не только в Беларуси, но и за ее пределами.

ОАО "Лидапищеконцентраты" за месяц выпускают порядка 530 тонн разнообразной продукции, которая поставляется в разные регионы Беларуси и за рубеж. Среди основных стран – партнеров предприятия: Россия, Молдова, Армения, Латвия, Украина, Казахстан и Швейцария. Все они отдают предпочтение его товарам, прежде всего из-за качества.

В юбилейный год на предприятии были запущены инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства, расширение технической базы и ассортимента продукции. Модернизации на ОАО "Лидапищеконцентраты" уделяется особое внимание, ведь без современного оборудования нельзя получить конкурентоспособную продукцию и тем более найти покупателя за рубежом. Следуя современным тенденциям, на предприятии остаются верными традициям качества.

В этом году экспертный совет премии "Лидер потребительского рынка" присудил торговой марке "Лидкон" Гран-при в номинации "Пищевые концентраты", а генеральный директор ОАО "Лидапищеконцентраты" Андрей Гончаров награжден дипломом "Лидер управления".

Более 40 лет присутствует на белорусском рынке еще один обладатель премии "Лидер потребительского рынка – 2019" – ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Торговая марка "Дзержинка" получила Гран-при в номинации "Изделия из мяса птицы". Генеральный директор агрокомбината Владимир Лукьянов отмечен дипломом "Лидер управления", а заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Инна Кордас – дипломом "Лидер бизнеса".

ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" входит в топ-10 ведущих предприятий Республики Беларусь. Оно производит более 20% всей продукции из мяса птицы, выпускаемой в Республике Беларусь. В его ассортименте свыше 200 позиций. Мясо птицы, колбасы (вареные, копченые, сырокопченые и сыровяленые), сосиски, ветчины, рулеты, деликатесы, зельцы, паштеты, консервы, копчености, полуфабрикаты быстрого приготовления, линейка гриль, пельмени, чебуреки – все это выпускается под торговой маркой "Дзержинка".

До 40% продукции Дзержинского агрокомбината экспортируется. Торговую марку "Дзержинка" хорошо знают в России, Казахстане, Азербайджане, Украине, Грузии, Киргизии, Узбекистане. С 2018 года предприятие активно сотрудничает с Китаем.

В 2018 году агрокомбинат получил сертификат БелГИСС "Натуральный продукт" и продолжает развиваться в этом направлении. Кроме того, это одно из немногих белорусских предприятий, имеющее сертификат "Халяль".

Лауреат премии "Лидер-2019" в номинации "Питьевая вода" СООО "Завод "Вкус лета" занимается производством и продажей питьевой негазированной, газированной, ароматизированной, минеральной воды, а также напитков на фруктозе. Предприятие работает с 2008 года и является первым в Республике Беларусь, освоившим выпуск полной линейки в фасовке от 0,5 до 18,9 литра.

Чистая питьевая вода MAQUA способствует выводу солевых отложений, нормализации обмена веществ и повышает общий тонус организма.

Выпускают на заводе и воду с янтарной кислотой. Это первая в мире питьевая вода, которую обогатили таким ценным веществом. Янтарная кислота активизирует энергетический обмен в тканях, оказывает иммуномодулирующее действие. Она обладает свойством повышать активность клеточного дыхания, укрепляет иммунитет и защищает от различных токсических отравлений, в том числе алкогольного, поэтому употребление такой воды идеально подходит для жителей мегаполисов, людей, занимающихся спортом и просто заботящихся о своем здоровье, и, конечно же, детей. В Европе основным развивающимся направлением в производстве питьевой воды являются воды с дополнительными целебными и полезными функциями. И, как правило, эту нишу занимают воды премиум-класса.

О воде Aqua Miracle , обогащенной янтарной кислотой, можно сказать, что она не только великолепно утоляет жажду, но и помогает организму справляться с ежедневными стрессами, улучшает энергетический обмен и микроциркуляцию крови в органах и тканях, укрепляет иммунитет и защищает организм от действия токсических веществ, улучшает память, усиливает клеточное дыхание, способствует насыщению клеток кислородом, снижает уровень сахара в крови, содействует улучшению кожи, продлевает молодость.

Напомним, что церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2019" состоялась 11 декабря в столичном "Президент-Отеле". В этом году премия вручена в пятый раз, а ее лауреатами стали более 50 лучших белорусских предприятий.

Обладатели премии получают возможность обозначить свою продукцию специальным знаком "Лидер-2019". Это ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Тем самым подчеркивается белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", успешно работающей в Республике Беларусь почти пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За пять лет ее лауреатами стали более 150 успешных белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, массмедиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам: +375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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