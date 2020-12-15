Обладатели Премии "Лидер потребительского рынка" преобразуют городскую среду

Строить не просто жилье, а пространство для жизни – задача, которую успешно решают строительные организации столицы, получившие недавно Премию "Лидер потребительского рынка – 2020".

Городскую среду Управление капитального строительства Советского района Минска создает и преобразует более 15 лет. Жилые дома и административные здания, школы и детские сады, объекты соцкультбыта, детские площадки, скверы… Это далеко не полный перечень объектов, которые Советский УКС построил, отремонтировал или благоустраивал. Коллектив квалифицированных специалистов под руководством директора Валерия Минченкова решает самые сложные строительные задачи.

УКС Советского района заслуженно награждено Гран-при Премии "Лидер потребительского рынка – 2020" в номинации "Долевое строительство", а также стало лауреатом Премии в номинациях "Социально-ответственный бизнес", "Жилищное строительство". Директор предприятия Валерий Минченков удостоен диплома "Лидер управления".

Сегодня УКС Советского района строит в Минске многоквартирный жилой дом в квартале улиц Л. Беды — Тиражной — Восточной — Белинского. Расположение дома очень удачное: в экологически чистом районе рядом с Севастопольским парком и Восточным бульваром.

В доме возведено десять этажей из десяти, и сейчас предприятие предлагает тем, кто не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принять участие в долевом строительстве.

Дом многоквартирный односекционный в монолитном каркасе. В квартирах предусмотрена свободная планировка (без межкомнатных перегородок). На дворовой территории — комплексное благоустройство, в том числе озеленение и детская площадка.

Жилой дом по улиц Л. Беды — Тиражной — Восточной — Белинского

Для тех, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, УКС Советского района Минска в декабре 2019 года завершило строительство многоквартирных жилых домов с подземной гараж-стоянкой по улице Восточной, 180.

Жилые дома по улице Восточная

Особенность этих жилых домов в том, что постройка замыкается в квадрат, тем самым образовывая двор с большой детской площадкой, закрытой от машин.

В ближайших планах предприятия — строительство двух домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Еще один представитель строительной отрасли, ставший обладателем Премии "Лидер потребительского рынка – 2020", – Управление капитального строительства Ленинского района Минска, которому город доверяет создание и ремонт множества столичных объектов.

Возведение домов, строительство улиц, транспортных развязок, инженерных сетей, капитальный ремонт Театра юного зрителя, Лошицкого дворца культуры, больницы и поликлиники, школы и детские сады… Все это – дело рук специалистов предприятия. Комплексный подход, сочетание жилых домов и объектов инфраструктуры позволяют создать комфортную городскую среду.

В основном УКС строит жилье для обычных граждан по доступным ценам. Это и "панельки", и каркасные конструкции. Все эти дома объединяет разумное сочетание цены и качества.

За социальный вклад в строительство объектов дошкольного образования в микрорайонах "Лошица-6", "Лошица-9" УКС Ленинского района получило Гран-при Премии "Лидер потребительского рынка – 2020" в номинации "Социально-ответственный бизнес", а также стало лауреатом Премии в номинациях "Долевое строительство", "Строительные услуги", "Инженерные услуги".

Директор УКС Ленинского района Сергей Мирголовский награжден дипломом "Лидер управления", а его заместитель Илья Левин – дипломом "Лидер бизнеса".

Напомним, что церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2020" состоялась 9 декабря в столичном Президент-отеле. В этом году Премия вручена в шестой раз.

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь пятнадцать лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые Премия была вручена в 2015 году. За шесть лет ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели Премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Лауреаты Премии определяются Экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

+375-17-282-53-62, +375-44-753-20-33.

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