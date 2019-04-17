17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во внутренних войсках МВД завершились очередные квалификационные испытания на право ношения крапового берета, его обладателями стали 23 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Желающие побороться за право принадлежать к спецназовской элите вначале получали допуск к испытаниям, который включал в себя подтягивание, бег на 100 м и на 3 км, челночный бег, выполнение приемов самостраховки и элементов акробатики. Затем уже они оттачивали свое мастерство на двухнедельном учебно-тренировочном сборе.

Непосредственно в первый день квалификационных испытаний на старт вышли более 110 человек. Среди них были военнослужащие внутренних войск, в том числе бойцы специального отряда быстрого реагирования, курсанты факультета внутренних войск, сотрудники подразделений милиции специального назначения. Они выполнили нормативы по физической подготовке, продемонстрировали навыки владения элементами рукопашного боя и ведения спарринга. После отбора 53 человека достигли второго этапа.

Кандидаты в полной экипировке с автоматом и противогазом совершали 12-километровый комбинированный марш-бросок и преодолевали усложненную огненно-штурмовую полосу в учебном центре частей Минского гарнизона "Воловщина". Этот этап прошли 42 испытуемых. После выполнения комплексного упражнения по огневой подготовке остались 24 бойца. Последним рубежом были 12-минутные спарринги с меняющимися соперниками. Главным здесь было выстоять до того момента, как группа поддержки начнет обратный отсчет. В итоге обладателями крапового берета стали 23 человека.

Вручил береты достойным кандидатам заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Караев.-0-