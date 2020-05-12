Обладательница медали имени Флоренс Найтингейл - о любви к людям, сострадании и призвании

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ольга Гейцева из Мозыря в 2013 году за моральные и профессиональные качества, гуманизм и милосердие получила медаль имени Флоренс Найтингейл. В Международный день медицинской сестры, который отмечается сегодня, сестра милосердия в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала о любви к людям, призвании и сострадании.

В трудовой книжке Ольги Гейцевой единственная запись - сестра милосердия общества Красного Креста Мозырского городского отдела. После школы она окончила специальные курсы, в 1972 году пришла в Красный Крест, где и проработала до пенсии. После выхода на заслуженный отдых продолжала трудиться еще 10 лет.

Среди первых подопечных сестры милосердия был участник Великой Отечественной войны Георгий Шенько. "Он воевал, получил ранения. У него начался сахарный диабет, развилась гангрена. Сложно даже представить, какие сильнейшие боли он терпел. Я ходила к нему колоть инсулин, делала перевязки. Иногда видеть это было страшно", - Ольга Гейцева без слез не может вспоминать судьбу мужчины.

За 45 лет работы ее помощь и поддержку получили десятки мозырян. "Мы обслуживали одиноких, одиноко проживающих людей. Помогала инвалидам войны, труда, инвалидам с детства, переселенцам из чернобыльской зоны. Это были и прикованные к постели люди, и те, кто не мог выходить из дома", - рассказывает сестра милосердия.

В списке ее ежедневных дел значились проведение медицинских процедур, выполнение подопечным назначений участкового врача. "И за лекарствами в аптеку ходила, и социальную помощь оказывала", - отмечает Ольга Гейцева. Женщина добавляет, что для одиноких очень важна была психологическая помощь. "Нужно было просто выслушать их тревоги, печали, поговорить по душам. Бывало, приходишь на дом к человеку и чувствуешь, что настроение у него не очень. В таких случаях аккуратно заведешь разговор сначала на отдаленную тему, дашь высказаться, поддержишь - и человек уже улыбается", - делится сестра милосердия.

Со многими подопечными Ольга Гейцева проработала по 8-10 лет. "За годы общения люди становились уже как родные и навсегда остались в душе. Уход из жизни каждого из них, а это неизбежно, - шрам на сердце", - признается она.

По ее мнению, работать в службе милосердия сможет не каждый. "Конечно, главное в нашем деле - любить людей, быть честным и добросовестным, - считает Ольга Гейцева. - Но невозможно привыкнуть к тому, что видишь боль человека каждый день. За годы моей работы многие приходили к нам и уходили. Оставались лишь те, кто по-настоящему предан делу, кто любит человека всем сердцем и готов помогать несмотря ни на что".

Будучи на пенсии, Ольга Гейцева все так же живет делами милосердия, морально поддерживает своих коллег, которые работают сейчас. "В нынешней эпидемиологической ситуации их помощь для пожилых одиноких и инвалидов бесценна. Для одиноких людей сестра милосердия зачастую самый близкий человек", - говорит она.

Председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, член Совета Республики Алла Смоляк подчеркнула большой вклад Ольги Гейцевой в профилактическую и образовательную работу. Сестра милосердия всегда охотно делилась своими знаниями и опытом с начинающими волонтерами. "Благодаря таким людям, как Ольга Адамовна, дело милосердия будет жить еще долго", - отметила Алла Смоляк.

Всего медали имени Флоренс Найтингейл - высшей и самой престижной международной награды медицинских сестер - были удостоены три жительницы Гомельского региона. "За подвиги во время Великой Отечественной войны награду вручили Софье Голуховой (1921-2012) и Марии Гарачук (1921-2003). В мирное время - мозырянке Ольге Гейцевой. Все они посвятили жизнь заботе о людях", - добавила председатель областной организации.

Медаль имени Флоренс Найтингейл, разработавшей стандарты работы медицинских сестер, учреждена в 1912 году. Ею награждаются медсестры и медбратья за самоотверженные поступки в отношении к больным людям в мирное или военное время, за исключительные моральные и профессиональные качества, гуманизм и милосердие. Мировая награда присваивается раз в два года.-0-