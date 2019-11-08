Областную олимпиаду по финансовой грамотности проведут в Минске 15 ноября

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности состоится в Минском областном институте развития образования 15 ноября, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии примут участие 70 учащихся: по три представителя от каждого района области и Жодино, а также школьники из других учреждений образования областного подчинения. Всего в отборе соревновались более 4 тыс. учеников 10-11 классов из более чем 390 учреждений образования столичного региона.

Всем участникам областного этапа предстоит пройти тестирование по вопросам, связанным с владением базовыми навыками по финансовой грамотности. Организаторы олимпиады постарались максимально отразить в заданиях ситуации, с которыми учащиеся могут столкнуться в обычной жизни. Традиционно в олимпиадные задания будет включен и вопрос открытого типа. Каждый участник получит возможность проявить уровень финансовых знаний и творческий подход, высказать точку зрения и привести свои доводы.

Победители областного этапа примут участие в заключительном (республиканском) этапе олимпиады, который пройдет в Национальном банке Беларуси 13 декабря. По традиции с финалистами встретятся представители руководства банка и Министерства образования.-0-