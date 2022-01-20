Областные этапы интеллектуальной игры "Пионерский квиз" стартуют 22 января

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные этапы интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" стартуют 22 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Пионерский квиз" - соревнование среди самых эрудированных участников пионерского движения. Интеллектуальные баталии пройдут для ребят двух возрастных категорий - 9-10 и 10-13 лет. Областные этапы игры объединены единой тематикой "Познай Беларусь" и включают в себя 6 туров, в которых ребята проверят знания в области животного мира, вспомнят особенности народных праздников на территории Беларуси и многое другое", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, ярким моментом региональных этапов игры станет презентация первого мультипликационного фильма современной пионерии "БРПО: Будь в команде Огонька!". "Одним из главных героев ролика стал талисман организации рысенок Огонек. Видео - первое в серии мультфильмов об организации, которое поможет юным белорусам познакомиться с пионерским движением страны и выбрать для себя направление по душе: гражданско-патриотическое, информационное, духовно-нравственное, благотворительность, популяризация здорового образа жизни, защита окружающей среды. Посмотреть и скачать мультфильм можно на официальном сайте Белорусской республиканской пионерской организации", - добавила председатель ЦС БРПО.-0-