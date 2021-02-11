Областные КГК в феврале проводят горячие линии по вопросам долгостроев

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля проводит в феврале горячие линии во вопросам долгостроев во всех регионах страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

В Витебской области организуют работу горячей линии 12 и 15 февраля, а в КГК Могилевской области горячая линия запланирована на 15 февраля. Жители Гродненской области смогут дозвониться 16 февраля, Гомельской - 19 февраля. "Горячие линии КГК Минской и Брестской областей прошли 3 и 10 февраля. Всего поступило 15 обращений", - отметили в контрольном ведомстве.

Во время горячих линий жители регионов могут сообщить о недостроенных объектах и их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности и сохранности. Мероприятия проводят, чтобы проанализировать меры для сокращения числа объектов сверхнормативного строительства.-0-