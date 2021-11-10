Областные туры конкурса "Студент года" стартуют 16 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областные туры республиканского конкурса "Студент года" стартуют 16 ноября в Гомеле и Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта, секретарь Центрального комитета БРСМ Варвара Серова.

"В одиннадцатом сезоне конкурса за звание лучшего студента страны в отборочных творческих и интеллектуальных состязаниях, которые проходили в этом году в учреждениях высшего образования, участвовали 210 белорусских студентов. Областные отборы популярного студенческого проекта стартуют уже 16 ноября. Зрелищные шоу, наполненные студенческой энергией и яркими талантами, в этот день ожидают молодежь Гомеля и Минска, 3 декабря - Могилева, 10 декабря - Гродно, 15-го - Витебска, 16-го - Бреста. Жюри предстоит выбрать для суперфинала самых достойных. Как правило, по одному представителю от области и не более четырех от Минска", - рассказала Варвара Серова.

По ее словам, студенческий проект направлен на развитие лидерских качеств, поддержку творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в области общественной деятельности, науки, искусства и спорта, продвижение студенческих инициатив и проектов, повышение престижа знаний и популяризации профессии. "Традиционно в проекте принимают участие студенты дневной формы обучения со средним баллом успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8,0, ведущие в вузе научную, общественную, творческую и спортивную жизнь. В соответствии с положением за звание "Студент года" не могут бороться студенты первых и последних курсов, а также ребята, претендующие на победный олимп повторно, - пояснила секретарь ЦК БРСМ. - В то же время командных дух проекта позволяет участникам формировать свою творческую команду и группу поддержки, в которых могут проявить себя ребята разных курсов. Такой подход мы только приветствуем".

Варвара Серова считает, что сегодня еще рано говорить о финальном мероприятии, проведение которого запланировано на январь 2022 года, однако молодежная режиссерско-постановочная группа уже работает над концепцией суперфинала конкурса "Студент года - 2021".

Учредителем проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Молодежная организация обладает исключительным авторским правом на бренд конкурса, организацию и проведение всех его мероприятий. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций.-0-