Областные туры проекта "Властелин села" стартуют 18 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи 18 июня дает старт областным турам республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села - 2021", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, руководитель проекта Юлия Зинкевич.

"В самом разгаре районные этапы полюбившегося на селе молодежного проекта. Однако по мере их окончания в каждой области запланированы масштабные мероприятия "Властелина села", на которых в творческих, спортивных и сельскохозяйственных конкурсах за право представлять ту или иную область в республиканском финале по-настоящему сражаются лучшие молодые семьи регионов. Так, уже 18 июня станут известны победители в Витебской и Могилевской областях", - рассказала Юлия Зинкевич.

23 июня областную конкурсную эстафету проекта принимают Гродненская и Минская области, 25-го - Гомельская, 26-го - Брестская. Финиширует проект 9 и 10 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области в рамках официальной программы республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), где за титул "Властелин села - 2021" поборются шесть семей - победители областных туров.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села" способствует закреплению молодых семей на селе, популяризации сельскохозяйственного труда, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО "Белагропромбанк".-0-