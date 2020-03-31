Облздрав: у скончавшегося в Витебске актера было множество сопутствующих заболеваний

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31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У умершего в Витебске актера театра было множество сопутствующих заболеваний, сообщила замначальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Людмила Ковалева в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.
"Поступил в лечебное учреждение с диагнозом двусторонняя пневмония. Кроме этого, у него были сопутствующие заболевания: хроническая обструктивная болезнь легких, пневмосклероз, дыхательная недостаточность 2-й степени, хроническая недостаточность кровообращения, что осложнило течение основного заболевания, привело к дыхательной недостаточности", - сказала Людмила Ковалева.
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