Обмен методами по защите детей в онлайн-среде: Василевич выступила на заседании Ассамблеи МПС в Мадриде

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Мария Василевич 25-28 ноября принимает участие в 143-й Ассамблее Межпарламентского союза и связанных с ней мероприятиях в Мадриде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Сегодня в рамках ассамблеи состоялось заседание совета женщин-парламентариев и форума женщин-парламентариев, участники которого рассмотрели проект резолюции "Мировое законодательство по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернет". В своем выступлении Мария Василевич поделилась информацией об опыте Беларуси в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в интернете, путях совершенствования законодательства по вопросам усиления ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Депутат проинформировала участников заседания, что в настоящее время в Беларуси ведется работа по законодательному ужесточению ответственности за хранение детской порнографии, склонению детей к сексуальным действиям через интернет.

В ходе обсуждения проекта резолюции "Мировое законодательство по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернет" депутат высказала мнение, что учитывая отслеживаемую природу сексуальных преступлений в интернете, эффективному противодействию им будет способствовать налаживание международного сотрудничества правоохранительных органов, включая обмен информацией и методами по защите детей в онлайн-среде.

Парламентарий также предложила отдельно рассмотреть вопрос защиты детей с ограниченными возможностями с учетом того, что дети-инвалиды, особенно девочки, подвергаясь дискриминации или изоляции, намного чаще становятся объектами психологического насилия и сексуальных надругательств.

Говоря о развитии инфраструктуры по поддержке жертв насилия, Мария Василевич предложила дополнить перечень ее элементов, включенных в проект резолюции (образовательные программы, горячие линии, телефоны доверия), мобильными приложениями, которые сегодня пользуются большей популярностью у детей.

Кроме того, парламентарий обратила внимание участников мероприятия на необходимость сокращения травмирующего воздействия на ребенка, ставшего жертвой сексуального насилия, при расследовании соответствующих преступлений.

Межпарламентский союз - международная организация, служащая для координации действий парламентов мира. МПС основан в 1889 году. Генеральный секретарь - Мартин Чунгонг. В соответствии с Уставом МПС, членом организации является парламент суверенного государства. Беларусь является членом МПС с 1995 года. Рабочими органами МПС являются Ассамблея МПС, руководящий совет и Исполнительный комитет МПС.-0-