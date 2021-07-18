Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19 - интервью

Данных о том, насколько долговременную защиту от инфекции дают вакцины от COVID-19 и будет ли полезна ревакцинация, на сегодня очень мало. Впрочем, и создатели вакцин, и исследователи вируса считают, что прививки от коронавируса придется делать повторно. В Беларуси ревакцинацию прошли считанные люди, но со временем это станет необходимостью для большего числа жителей нашей страны. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась мнением главного врача 1-й городской клинической больницы Минска, председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова, который уже прошел ревакцинацию, действительно ли необходимо повторить прививку и когда это стоит сделать.

- Через какое время после первичного курса рекомендуется ревакцинация? На ваш взгляд, это действительно необходимо?

- По моим личным наблюдениям на себе, и они полностью совпали с теми рекомендациями, которые дают производители РФ, проводить ревакцинацию следует через шесть месяцев. Вне зависимости от того, насколько высокий титр антител изначально (10-20 тыс. или 1,5-2 тыс.), он все равно снижается в одинаковой пропорции. То есть и высокий титр, и низкий в организме держится около 5-6 месяцев, после чего необходимо проводить ревакцинацию.

Как только снижается число вируснейтрализующих антител, риск заражения возрастает. Считается, что при показателе ниже 50 человек может заразиться. Я один из первых привился еще в январе и ежемесячно ради собственного интереса отслеживал, с какой скоростью падает титр антител. Защиты хватило как раз на полгода. Месяцев через пять тест показал 300 антител. Понимая, что этого мне хватит на месяц, решил заранее ревакцинироваться. Теперь не боюсь, что, пока наработаются новые антитела, случится беда, и я окажусь не привитым лицом к лицу перед угрозой заражения.

- Из ваших слов следует, что вакцина против COVID-19 действует полгода. Но ведь ранее предполагалось, что она будет защищать примерно год, а по математическим моделям - до 2 лет.

- В России ушли от этого, понимая, что реальное действие антител - 6 месяцев. Поэтому своим гражданам они рекомендуют ревакцинироваться через полгода. В данном случае я с ними полностью солидарен.

- Зависят ли сроки ревакцинации от уровня специфических антител к SARS-CoV-2, который, как вы отметили, угасает со временем?

- Я считаю, что не зависит. Очень высокий уровень антител к коронавирусу падает с большей скоростью, низкий - медленнее, но все равно их хватает примерно на шесть месяцев.

- Есть ли как таковой порог антител, при котором рекомендована ревакцинация?

- Я бы рекомендовал повторить прививку, если титр антител 300 и ниже.

- Какую вакцину выбрать для ревакцинации? Некоторые эксперты считают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому есть смысл их чередовать.

- Да, некоторые считают, что лучше ревакцинироваться другой вакциной, но это всего лишь мнение, которое не подтверждено научными фактами. Другие уверены, что абсолютно нет никакой разницы. Именно этого мнения придерживаюсь и я. Т-клеточный иммунитет стимулируется в обоих случаях. Поэтому повторно прививаться можно как той же вакциной, которая вводилась в первый раз, так и другой.

- Вместе с тем вы выбрали для ревакцинации другую вакцину. Чем руководствовались?

- Еще в самом начале, в январе, когда вакцинировался российским "Спутником V", у меня интересовались насчет китайской вакцины, какие могут быть последствия. Тогда я отвечал, что на личной странице в Facebook описываю ощущения от российской вакцины. Но пообещал в следующий раз привиться китайской, чтобы рассказать, как мой организм перенесет ее. Исключительно исходя из этих соображений я ревакцинировался китайской вакциной.

- Если первичная вакцинация проводилась "Спутником V", при ревакцинации также потребуется введение двух компонентов или достаточно одного?

- Мое мнение в том, и оно никаким образом не подтверждено научно, что не следует занимать позицию полумер. Люди, которые ревакцинируются, не занимайтесь торговлей собственным здоровьем, ревакцинируйтесь нормально - двумя компонентами. Вы получите, во-первых, высокий титр антител, во-вторых, на более длительное время. К тому же, если ревакцинироваться одним компонентом, не выдадут сертификат, потому что не будет пройден полный курс. Если вакцина состоит из двух компонентов, вводить нужно оба.

Что касается экспериментов, в этот раз я не только поменял вакцину, но и удлинил период между введением компонентов. Если во время первого курса вакцинации между первой и второй дозами прошел 21 день, то сейчас второй компонент буду вводить через 45 дней. Хочу посмотреть, как это отразится на длительности иммунитета.

- Должно ли подстегнуть ревакцинацию появление в нашей стране нового штамма дельта? Защищает ли ревакцинация от новых мутаций коронавируса?

- Мое мнение: защищает. Вакцина не гарантирует 100%-й защиты. Но если человек привит и он встретится с коронавирусной инфекцией и все же заболеет, то заболевание перенесет в легкой форме. У него не разовьются тяжелые постковидные осложнения. Это подтверждается практикой.

Что касается различных штаммов, их будет много, потому что вирус постоянно изменяется. Спираль РНК SARS-CoV-2 может мутировать как угодно, но мы имеем вакцины от коронавируса. Любой из одобренных препаратов защищает, в том числе от варианта дельта. Индийские ученые это подтверждают. Формируется защита, которая не позволяет допустить смертельных случаев и тяжелых осложнений. При этом российские ученые заверили: среди привитых пациентов не было ни одного смертельного случая от штамма дельта.

На сегодня я вижу и по своему учреждению (у нас привито большое количество сотрудников), и по обстановке в Минске, что ситуация по заболеваемости пока стабильная. Хотя в городе обнаружен этот штамм.

- Возможные побочные эффекты от ревакцинации остаются теми же, что и при первичном курсе?

- Думаю, что да. В целом же я не слышал о каких-то побочных эффектах, возможно, потому что у нас еще очень малое количество людей ревакцинировалось. Но если они и будут, то это кратковременный подъем температуры тела. О чем производитель и предупреждает.

- Как понять, что прививка (первичная и повторная) сработала? Сдать тест на антитела? И нужно ли это?

- После первичного курса я каждый месяц смотрел свой титр антител, но только ради интереса. А сейчас планирую его проверить через месяц после второй прививки, а затем - через пять, не раньше, чтобы посмотреть, как быстро показатель снизился. Этого достаточно. Если кто-то хочет сдать тест на антитела для самоуспокоения - пожалуйста. Могут проверить свой титр те, кто планирует выехать за границу, или кому по роду деятельности предстоит много встреч. Но в целом это не обязательно. Прививка работает.

- Есть ли данные насчет того, какой уровень антител защищает от коронавирусной инфекции и насколько он должен упасть, чтобы судить, что иммунитета против ковида больше нет?

- Российские ученые считают, что титр антител выше 500 уже достаточно хорошо защищает организм от коронавирусной инфекции. Уровня в 300 единиц также хватает для защиты, ведь есть еще и клеточный иммунитет, который также работает. Поэтому я бы сказал: 300 и выше.

- Если человек недавно переболел и у него высокий титр антител, ему стоит вакцинироваться, как считаете?

- У переболевшего уровень антител упадет также примерно через шесть месяцев после выздоровления. Но вообще я бы советовал переболевшему месяца через три проверить титр антител и тогда будет понятно, стоит ему сейчас вакцинироваться или можно подождать. А дальше работает та же формула: если 300 и ниже, следует вакцинироваться.

- Дайте рекомендации вакцинированным и переболевшим.

- Не важно, человек привит или переболел, я все равно советую соблюдать физическое дистанцирование, носить маски и обрабатывать руки. Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заражения. Пациент, который уже перенес коронавирусную инфекцию, может заболеть и во второй, и в третий раз. Поэтому защита должна быть. Более того, используя маски и соблюдая физическое дистанцирование, мы показываем другим людям хороший пример, стимулируя их делать то же самое.

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