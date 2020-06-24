Обновлен перечень запрещенных зон для полетов беспилотников

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей, изменения описаны в постановлении Минобороны №14 от 1 июня 2020 года. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

"В перечне 381 зона, где запрещены полеты беспилотников. Также определена принадлежность зон. Теперь в случае необходимости пользователь авиамодели может напрямую обратиться в госорган, в интересах которого установлена запретная зона", - проинформировали в Минобороны.

Количество запрещенных зон для полетов беспилотников увеличилось - ранее их было 318.

Постановление вступает в силу после опубликования.

В документе для части запретных зон указан радиус, в котором нельзя летать, для других - перечень координат. В первом случае полеты запрещены вокруг обозначенной в документе точки, а во втором указанные в постановлении координаты нужно соединить линиями, чтобы узнать границы местности, запрещенной для полетов дронов. В некоторых случаях поднявшийся в запретной зоне беспилотник могут сбить или перехватить управление им.

Увидеть большинство запрещенных для беспилотников зон можно на публичной кадастровой карте. Необходимо выбрать слой "Зоны, запрещенные для использования авиамоделей/запретные/опасные".-0-