Обновлена карта маршрутов движения транзитных перевозчиков по Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с внесением изменений в постановление Совмина №171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" обновлена карта маршрутов движения транзитных транспортных средств по Беларуси с указанием пунктов питания, отдыха и заправки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

В частности, включен дополнительный пункт остановки (стоянки): М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки), 6 км (право) - АЗС "Татбелнефтепродукт".

Как сообщалось, карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает транзитным перевозчикам на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.

Изучить перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков можно на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций.-0-