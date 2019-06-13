Обновленная комната отдыха для пассажиров с детьми открылась на ж/д вокзале в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная комната отдыха для пассажиров с детьми открылась на вокзале станции Минск-Пассажирский, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Комната отдыха расположена на третьем этаже столичного вокзала и включает комплекс помещений: игровой зал, комнату для приема и разогрева пищи, грудного вскармливания и санитарную комнату с наличием столика для пеленания. Новый облик приняли детские игровые комплексы, обновлено декоративное оформление стен, заменены мебель и оборудование.

Особенностью игрового зала являются функционально организованные зоны, в которых одновременно могут найти развлечение дети разного возраста. Для ребят от 3 до 7 лет организована зона активных игр - установлены детский сухой бассейн, различные игровые комплексы, столики, где дети могут рисовать или раскрашивать, есть мольберт. Оборудованы комплексы для тренировки мелкой моторики рук, стимулирования интеллектуального и речевого развития. Для детей постарше, от 7 до 10 лет, зона оборудована современной консолью - PlayStation 4, которая позволяет одновременно организовать досуг для двух игроков.

"Комната отдыха сконструирована с соблюдением необходимых требований безопасности: мягкие поверхности, отсутствие острых углов и выступающих деталей, надежные крепления. На полу уложены яркие и мягкие детские маты", - отметили в БЖД.

Также имеется зона отдыха для родителей. Установлен телевизор с возможностью просмотра программ кабельного телевидения.

Комната отдыха для посещения пассажиров с детьми работает с 9.00 до 21.00. Услуга предоставляется при наличии проездных документов на поезда всех категорий.-0-