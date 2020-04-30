Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Республиканская доска Почета открылась сегодня в Минске в канун Праздника труда, передает корреспондент БЕЛТА.

"2019 год, особенно в свете происходящих сейчас событий, видится очень хорошим. Качественные результаты нашего экономического развития, которых удалось добиться, сегодня нам помогают в качестве подушки безопасности для нивелирования тех негативных последствий, с которыми столкнулась наша экономика. Среди этих результатов - золотовалютные резервы, профицит бюджета, высокие показатели по реальным денежным доходам населения. В целом все базовые отрасли нашей экономики в прошлом году хорошо сработали: и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт, и строительство. Они обеспечили приемлемые темпы экономического роста", - сказал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой

По итогам работы за 2019 год на Республиканскую доску Почета занесены 62 победителя соревнования. В их числе 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, три организации, ведущие деятельность в строительстве, девять организаций сельского и рыбного хозяйства, две - лесного хозяйства, 26 - сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).

Наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди областей и Минска достигли Минская область, Минск и Брестская область; среди районов - Сморгонский район Гродненской области, Мозырский район Гомельской области, Каменецкий район Брестской области, Могилевский район, а также Минский и Червенский районы Минской области; среди городов и районов в городах - Первомайский и Центральный районы Минска, Новополоцк.

"Хочется отдельно отметить сферу здравоохранения. Высказано предложение, чтобы в следующий раз было больше победителей и номинантов именно из этой области. Врачи показали беспримерный героизм на фоне борьбы с пандемией", - отметил первый вице-премьер.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.-0-

Фото Оксаны Манчук