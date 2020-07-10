Обновленную противотанковую ракету испытали на Обуз-Лесновском полигоне

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Обуз-Лесновском полигоне прошли первые испытания обновленной ракеты 9М114МБ для противотанкового комплекса, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

У модернизированной ракеты уменьшен вес, увеличена дальность полета и изменен блок управления. "В испытаниях участвовали расчеты группы артиллерии из 11-й гвардейской механизированной бригады. Артиллеристы вели стрельбу на минимальную и максимальную дальности - 400 м и 6 км соответственно", - рассказали в министерстве.

По бронированному объекту модернизированная ракета была выпущена с расстояния 2,5 км.

Все пуски поразили цели.-0-