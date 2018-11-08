Обновленный проект декрета о защите детей от сексуального насилия может появиться в ближайшее время

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доработка проекта декрета о защите детей от сексуального насилия и эксплуатации может завершиться в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Дмитрий Цаюн, передает корреспондент БЕЛТА.

Созданный на основе дорожной карты МВД проект декрета "О защите детей от сексуального насилия и эксплуатации" ранее не был поддержан Генпрокуратурой и Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси. По инициативе МВД проходило заседание рабочей группы. "На сегодняшний день обсуждаются и шлифуются те мероприятия, которые стали бы определенным барьером для негодяев, совершающих преступления сексуального характера в отношении детей. Думаю, те моменты, по которым возникали вопросы, решатся. Сложно сказать, когда будет готов документ. Но мы находим компромиссы и консенсусы. Думаю, что в ближайшее время мы все-таки выйдем на конечный вариант документа", - сказал Дмитрий Цаюн.

Он подчеркнул, что использование детей в любых сексуальных целях, изготовлении порнографии или вовлечение в занятие проституцией - это насильственные действия. Из-за своей психовозрастной незрелости дети не могут отдавать отчет в совершаемых с ними действиях. При этом проблема детской проституции не имеет такой угрожающий динамики, как педофилия. Но она остается актуальной для Беларуси: с 2005 года в оказание платных сексуальных услуг было вовлечено 300 детей. МВД активно инициирует новые методы по совершенствованию правовых и практических механизмов борьбы с детской порнографией и проституцией.

"В текущем году нами продолжена работа по продвижению законодательных инициатив в части установления ответственности за изготовление и хранение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, так называемое коллекционирование детской порнографии. Здесь главным обоснованием мы считаем то, что любой порнографический материал с участием ребенка - неизменный результат совершения в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления", - отметил правоохранитель.

Говоря об иных формах детской эксплуатации, он напомнил, что согласно национальному и международному законодательствам любые действия, направленные на использование ребенка, даже не связанные с воздействием на него, считаются торговлей людьми. "В этой связи МВД предлагает криминализацию торговли детьми как самостоятельного преступления, охватывающего все формы детской эксплуатации вне зависимости от способов воздействия, - сказал Дмитрий Цаюн. - В целом же ситуация в рассматриваемой сфере не является критической и не выходит из-под контроля. Однако мы четко понимаем, что в такой ситуации требуется совершенствовать существующие нормы с применением актуальных форм и методов борьбы с подобными негативными явлениями".-0-