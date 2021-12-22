Обновленный закон "О дорожном движении" вступит в силу с сентября 2022 года

22 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в закон "О дорожном движении". Поправки нацелены на совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают ряд нововведений, которые, за некоторым исключением, вступят в силу с 22 сентября 2022 года. Они опубликованы 21 декабря на Национальном правовом портале, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, предусмотрена возможность обучения и сдачи практического квалификационного экзамена в ГАИ на автомобиле с коробкой "автомат". В водительском удостоверении будет проставляться соответствующая отметка о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии.

Предусмотрена выдача международного водительского удостоверения в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года. Помимо этого, сохраняется право граждан России на управление транспортными средствами на основании своих национальных водительских удостоверений после получения паспорта или вида на жительство в Беларуси.

Пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. При этом к ним будут отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Право управления этими средствами будет предоставляться с 17 лет. Прохождение подготовки для сдачи квалификационных экзаменов не потребуется, при этом лицо должно быть допущено по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной.

Определен порядок направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.

Упраздняется также необходимость согласования с ГАИ маршрутов, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством. При этом МВД будет определять перечень участков дорог, на которых запрещено обучение.

Государственный технический осмотр будет осуществляться на договорной основе. Типовая форма договора на оказание данных услуг будет устанавливаться Совмином. Вводится автоматизированный учет результатов техосмотра и допуска к участию в дорожном движении.

Кроме того, законом определены основные параметры дорожного движения, характеризующие его безопасность и эффективность, возможность их мониторинга (сбор, обработка, накопление и анализ данных), а также принципы организации дорожного движения.-0-