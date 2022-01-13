Обращаться за удостоверением договоров об ипотеке земельного участка можно будет к любому нотариусу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане и юрлица смогут обращаться за удостоверением договоров об ипотеке земельного участка к любому нотариусу страны. Это предусмотрено изменениями в законе о нотариате и нотариальной деятельности от 5 января 2021 года №147-З, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 11 января, сообщает БЕЛТА.

Исключается территориальный принцип удостоверения договора об ипотеке земельного участка. То есть граждане и юрлица будут вправе обращаться за удостоверением таких договоров к любому нотариусу страны вне зависимости от места нахождения земельного участка.

Корректируется порядок выдачи нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в браке, что позволяет сократить сроки получения документа.

Изменения коснулись и деятельности нотариусов. Для претендентов на статус нотариуса устанавливаются минимальные и максимальные сроки профессиональной стажировки в качестве стажера в нотариальной конторе, нотариальном бюро. Увеличивается период работы нотариуса в нотариальной конторе с 2 до 3 лет для возможности образовать нотариальное бюро.

Уточняются полномочия на истребование и получение нотариусом от госорганов, иных организаций, ИП и нотариусов, в том числе из государственных информационных ресурсов (систем), сведений и (или) документов для нотариальной деятельности.

Кроме того, закон №147-З предоставляет правительству определять предельную численность нотариусов в Беларуси, численность нотариусов, работающих в нотариальных бюро. Ранее для определения численности требовалось согласование с Президентом. "Ожидается, что изменение позволит более гибко подходить к определению численности нотариусов в Республике Беларусь, а также упростить действующий порядок", - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

Исключается необходимость проверки нотариусом истечения срока предъявления исполнительной надписи к принудительному исполнению при установлении в отношении должника или взыскателя факта правопреемства, изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, собственного имени и (или) отчества гражданина.

Как пояснили в Министерстве юстиции, нотариус будет устанавливать эти факты при условии, что представленные документы соответствуют законодательству и подтверждают бесспорность требования взыскателя (правопреемника взыскателя) к должнику (правопреемнику должника).

Основные положения закона вступят в силу через 3 месяца после его официального опубликования.-0-