Обращений беженцев к медикам ночью было относительно немного

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обращений беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре на границе, к медикам ночью было относительно немного, передает корреспондент БЕЛТА.

Чаще всего люди жаловались на простуду. В ТЛЦ организуется завтрак. Военные доставляют горячий чай. Беженцы готовятся к приему пищи. На завтрак беженцам выдадут продуктовые наборы, в том числе фрукты, йогурты, сырки, молоко для детей.

Некоторые беженцы помогают волонтерам наводить порядок в центре. Белорусская сторона продолжает оказывать всевозможную помощь людям, которые застряли на белорусско-польской границе. На территории ТЛЦ дежурят медики, работают волонтеры.-0-