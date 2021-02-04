Образование, гражданственность, поддержка молодых семей - БРСМ рассказал о предложениях к ВНС

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз молодежи готовится к активному участию в форуме народной дипломатии, заявила сегодня журналистам участница VI Всебелорусского народного собрания секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Событие, которое пройдет на следующей неделе, очень важно и значимо для всех жителей страны и, конечно же, для молодежи. На VII Пленуме Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи избраны 140 участников VI Всебелорусского народного собрания. Они будут представлять интересы молодых белорусов на этом важном форуме народной дипломатии. Ребята работают абсолютно в разных сферах. Среди них студенты, молодые руководители предприятий, инженеры, рабочие, военнослужащие, педагоги, спортсмены, представители молодежных общественных институтов", - рассказала Александра Гончарова.

В преддверии ВНС союз молодежи провел сотни диалоговых площадок, а при поддержке заинтересованных - молодежный форум "Беларусь - это мы", объединивший тысячи молодых людей. Обсуждались различные инициативы и предложения, затрагивались темы, касающиеся политических и социально-экономических аспектов, предложения в сфере образования, гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления института семьи и ее роли в обществе.

"Абсолютно на всех площадках звучали вопросы о внесении поправок в Конституцию. Обсуждалось также укрепление института семьи и поддержка молодых семей. Молодежь интересуют вопросы строительства собственного жилья и доступность арендного, закрепление молодых специалистов на рабочих местах, формирование условий труда, заработной платы и многое другое", - рассказала секретарь ЦК БРСМ.

Прозвучавшие на диалоговых площадках и поступившие в онлайн-приемные БРСМ вопросы и инициативы аккумулированы и переданы на рассмотрение оргкомитета ВНС. "Сегодня дружная команда союза молодежи готовится конструктивно и продуктивно провести 11-12 февраля в Минске на большом народном диалоге", - заключила Александра Гончарова.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 2021 года в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-