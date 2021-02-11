Образование в системе "школа - университет - предприятие" обсудят на форуме в ГГУ им. Ф.Скорины

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XІІІ Международная научно-методическая конференция "Современное образование: преемственность и непрерывность образовательной системы "школа - университет - предприятие" пройдет 11-12 февраля в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Конференция проводится с конца 90-х годов прошлого столетия и первоначально включала только два звена: "школа - университет". Более 10 лет назад тематическое поле форума было расширено, появилось новое звено непрерывной подготовки специалистов - предприятие, уточнили в ГГУ.

Из-за эпидемиологической ситуации в этом году скорректирован формат конференции: она пройдет онлайн. К дискуссии подключатся представители всех областей Беларуси, а также ученые из России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Китая.

На пленарном заседании 11 февраля речь пойдет об образовательном процессе в условиях пандемии: кризисе аудиторных занятий и новых возможностях онлайн-преподавания. Обсудят участники также единый информационно-образовательный ресурс как новый компонент в учреждениях общего среднего образования, вопросы глобализации и высшего образования.

Далее дискуссии продолжатся в четырех тематических секциях. Предметом обсуждения станут общетеоретические и прикладные аспекты развития и функционирования образовательной системы "школа - университет - предприятие", проблемы, опыт и мониторинг совершенствования компетенций участников этой системы, индивидуальный подход при подготовке специалистов в ней. Поделятся докладчики также опытом и проблемами применения информационно-коммуникационных технологий в системе "школа - университет - предприятие".

Во второй день форума презентуют проект "Тестирование для всех". На международном семинаре обсудят мир цифрового будущего. Также в программе - мастер-классы лучших педагогов Гомельской области.

По результатам конференции издадут электронный сборник материалов.

Организуют международный форум Министерство образования Беларуси, ГГУ имени Ф.Скорины, главное управление образования Гомельского облисполкома.-0-