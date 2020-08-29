Образовательная онлайн-платформа заработает в БНТУ к новому учебному году

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательная онлайн-платформа заработает в Белорусском национальном техническом университете к новому учебному году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиацентра вуза.

"К началу учебного года в БНТУ заработает образовательная онлайн-платформа с платными курсами для иностранных студентов и бесплатными методическими материалами для всех обучающихся. Помимо этого в сентябре начнет функционировать новая онлайн-база данных студентов БНТУ. Она даст возможность преподавателям отслеживать посещаемость студентов и фиксировать ее в онлайн-журнале", - рассказали в вузе.

Новый учебный год в БНТУ станет сотым по счету и начнется 1 сентября с торжественной линейки "Первокурсник БНТУ - 2020". Именно это мероприятие даст старт эстафете юбилейного огня и сбору посланий для капсулы времени, заложение которой состоится в день рождения университета.

К приему жильцов в новом учебном году готовы все общежития: в них произведен текущий ремонт с демонтажом старой мебели и заменой ее на новую. На протяжении лета в самих общежитиях и на их территории работал студенческий отряд БНТУ численностью около 160 человек. Капитальный ремонт с заменой окон, коммуникаций, мебели, обновлением фасадов и помещений проведен в комплексе общежитий по ул.Сурганова, 47.

Обновлены корпуса и аудитории университета. В том числе обновлен фасад главного корпуса, где также отремонтированы шесть поточных аудиторий с заменой мебели и установкой новой системы отопления и электроснабжения.

Ремонт с установкой мультимедийного оборудования и новой мебели выполнен и в научных лабораториях БНТУ. В лаборатории факультета горного дела и инженерной экологии установили оборудование для имитации бурения нефтяной скважины в различных условиях. В Беларуси таких всего два: один - на ОАО "Беларусьнефть", второй - в БНТУ.

Центр питания также готов принять студентов. Его производственные и торговые объекты отремонтированы, приведено в готовность имеющееся оборудование, осуществлена профилактика электрических сетей. К началу учебного года планируется завершить ремонтные работы в столовых №2 и №4. 1 сентября все точки питания начнут свою работу в обычном режиме, дополнительно откроется киоск в архитектурно-строительном колледже (филиал БНТУ). Всего в нынешнем учебном году будет открыто 30 точек питания с обновленным меню.

Материально-техническая база спортивно-технического факультета также обновлена. Выполнены плановые текущие ремонты в спортивном комплексе №1, спортивно-бытовом корпусе, спортивном корпусе №3, на стадионе и других объектах.

В юбилейный год перед абитуриентами БНТУ открыты двери 16 факультетов. Произведен набор на 140 специальностей и специализаций, из которых три - совершенно новые: "электрический и автономный транспорт", "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций" и новое направление специальности "экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия)".-0-