Образовательные технологии в сфере дошкольного образования обсудят на онлайн-семинаре в БГПУ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-методический семинар "Современные образовательные технологии в сфере дошкольного образования" пройдет 19 ноября в Белорусском государственном университете имени Максима Танка в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В семинаре примут участие более 80 представителей из БГПУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Винницкого государственного педагогического университета им. М. Коцюбинского (Украина), Института специальной педагогики и психологии им. Н. Ярмаченко (Украина), Национального института образования, Академии последипломного образования, Минского педагогического колледжа, а также из учреждений дошкольного образования Минска и Минской области, Гродно и Гродненской области, Бреста и Брестской области", - рассказали в пресс-службе.

Участники семинара обсудят результаты исследований и передовой практический опыт использования образовательных технологий в сфере дошкольного образования. Во время семинара в онлайн-формате будет организована работа дискуссионных площадок.-0-