Образовательный потеницал Беларуси презентуют в Москве

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни белорусского образования состоятся 29-30 мая в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Мероприятие включает презентацию образовательного потенциала Беларуси для дипломатического корпуса и представителей посольств, аккредитованных в Москве, заседание Делового совета ректоров учреждений образования Беларуси и России по вопросам развития сотрудничества в образовательной и научной сферах. В программе - международная научно-практическая конференция "Русский и белорусский языки в контексте глобализации", практикум "Состояние и перспективы развития образовательного туризма Беларуси и России".

Ожидается, что во время Дней белорусского образования будут подписаны документы о сотрудничестве Белорусского государственного университета культуры и искусств с Московским государственным институтом культуры и Институтом театрального искусства им. И.Д.Кобзона, а также Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники с Московским авиационным институтом.-0-