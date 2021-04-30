30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "Культурная пятница" стартовал в БГУ. Акция представляет собой цикл лекций по истории, культуре и традициям зарубежных стран и приурочена к Году народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Тематические встречи будут проходить по пятницам два раза в месяц на историческом факультете БГУ. Лекторами выступят студенты и преподаватели вуза. Планируется также приглашать в качестве спикеров иностранных студентов, которые расскажут о своих странах и их культурных особенностях", - рассказали в пресс-службе.

Слушателями лекций могут стать все желающие студенты БГУ. Для этого необходимо присоединиться к групповому чату.

Стартовой лекцией стала "Культура Японии". Ее провел второкурсник исторического факультета БГУ Даниил Моргун. Также для слушателей организовали выставку фотографий, книг о храмах и замках, одежды и украшений Страны восходящего солнца. Ближайшая встреча запланирована на 14 мая. В ее рамках обсудят культуру Китая.

Актуальная информация о темах и датах проведения лекций будет размещена в группе студенческого союза исторического факультета в "ВКонтакте". Организатором мероприятия выступает исторический факультет БГУ.-0-