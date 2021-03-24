Образовательный проект "Ориентация на будущие поколения" запущен в БГПУ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координационный центр "Образование в интересах устойчивого развития" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка запустил республиканский социально-образовательный проект "Ориентация на будущие поколения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект объединил более 2 тыс. педагогов, студентов педвузов, учащихся профильных классов педагогической направленности, готовых совершенствовать профессиональную компетентность в сфере образования в интересах устойчивого развития (ОУР). Первым этапом проекта стал установочный семинар "Компетенции педагога XXI века в контексте образования в интересах устойчивого развития", в работе которого с 3 по 5 марта приняли участие более 450 педагогов.

17-18 марта прошло первое занятие модульного семинара-практикума "Формирование компетенций в области образования в интересах устойчивого развития в современной школе". С 25 марта по 2 апреля состоится серия 18 мастер-классов для преподавателей химии, биологии, географии, во время которых учителя-методисты представят свои наработки и опыт в реализации практико-ориентированных подходов к формированию и развитию предметных и надпредметных компетенций учащихся в контексте требований методологии "Образование в интересах устойчивого развития".

Подобные мероприятия будут проходить ежемесячно для учителей всех предметов. Особенностью проекта является то, что он проводится онлайн. Очная встреча участников планируется в октябре на Фестивале инновационных ОУР практик, традиционном мероприятии, которое организуется в БГПУ во время декады "Образование в интересах устойчивого развития для всех".

По итогам республиканского социально-образовательного проекта "Ориентация на будущие поколения" будет издан сборник материалов. Он станет для педагогов опорным конспектом для реализации принципов ОУР в своей профессиональной деятельности.-0-