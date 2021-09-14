Образовательный проект ПВТ "Информатика без розетки" будут внедрять в детских садах Беларуси

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект "Информатика без розетки", разработанный в Парке высоких технологий, будут внедрять в детских садах по всей стране. Программа прошла экспертизу и получила соответствующее одобрение в Министерстве образования Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт парка.

Как отметили в ПВТ, в прошедшем учебном году в апробации проекта участвовали более 2 тыс. детей и 183 педагога из 85 детских садов по всей стране. В 2021/2022 учебном году "Информатика без розетки" придет уже в более чем 200 дошкольных учреждений. Основная цель проекта - сформировать алгоритмические умения и логическое мышление у детей 5-7 лет. Дошкольников учат структурировать информацию и оперировать ей без компьютера. Причем занятия проходят в игровой форме.

"Самая первая программа, которую мы разработали больше двух лет назад, больше подошла бы младшим школьникам. Тогда мы думали, что дети в саду сядут за парты, будут решать задачки. Но когда приехали в реальную группу и посмотрели, как идет апробация программы, стало понятно, что в пятилетнем возрасте все-таки единственный доступный метод обучения - игровой. Поэтому сегодня вся программа проекта "Информатика без розетки", которая внедряется в дошкольных учреждениях, строится на игровой деятельности, - отметил заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич. - Сложные продукты никогда не делаются в одиночку. Рынок труда требует навыков коммуникации и умения работать в команде. Поэтому большинство игр в программе - командные. "Информатика без розетки" нацелена на развитие не только так называемых hard skills, но и soft skills".

В ПВТ подчеркнули, что особое внимание уделяется и качеству подготовки педагогов. В августе этого года для воспитателей, пожелавших присоединиться к проекту, было организовано обучение по бесплатному онлайн-курсу "Информатика без розетки: для начинающих". Более 2,5 тыс. слушателей зарегистрировались на курс, порядка 1 тыс. успешно справились с программой и получили сертификаты.-0-