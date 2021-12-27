Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У ТЛЦ открыт мобильный образовательный центр для детей беженцев, работает полевая баня, а внутри здания появилась импровизированная выставка детских рисунков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 50-й день. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек, среди которых немало женщин и детей. Белорусская сторона обеспечивает беженцев всем необходимым, в том числе горячим питанием и продуктами, средствами гигиены. При необходимости выдаются теплые одежда и обувь. Круглосуточно дежурят в ТЛЦ и медики.

Продолжаются занятия и в мобильном образовательном центре, созданном главным управлением образования Гродненского облисполкома совместно с ЮНИСЕФ. Сегодня утром с детьми здесь работали гродненские психологи. Также планируется проведение видеоуроков на родном для беженцев языке. С детьми помимо волонтеров работают сами беженцы, имеющие педагогическое образование.

Дети в ТЛЦ, кроме того, любят рисовать. Для многих из них рисунок стал возможностью достучаться до Европы, рассказать о своей ситуации. На одной из стен внутри логистического центра открылась импровизированная выставка. На рисунках - мечты о нормальной жизни, обращения и призывы о помощи к Европе и лично к Папе Римскому. Также дети еще раз напомнили о том, что происходило на самой линии границы: водометы, газ, светошумовые гранаты, летящие в детей. А несколько рисунков посвящены судьбе 4-летнего мальчика Элина. Беженцы говорят, что этот ребенок погиб и похоронен где-то на польской стороне. "Где Элин? Где ответы на наши вопросы?" написано на плакатах.

Большое внимание уделяется и гигиене. Продолжает работать развернутая неподалеку от ТЛЦ полевая баня. Здесь в день могут помыться до нескольких сотен человек. Сегодня в бане мужской день.-0-