Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 27 декабря 2021
Минск Сплошная облачность -8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:27 Глубокский мясокомбинат выпускает оригинальные мясные изделия с ароматом вишни Общество
12:26 "Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге": ГАИ напоминает о безопасности во время каникул Общество
12:15 Две организации Минска освобождено от земельного налога на участки с бывшими казармами Регионы
12:14 Праздничная иллюминация и тематические украшения: новогодние троллейбусы курсируют в Могилеве Регионы
12:08 Опасную спиртосодержащую жидкость под видом премиального алкоголя изъяли в Бресте Происшествия
12:07 Лобовое ДТП в Минском районе: пострадали оба водителя Происшествия
12:06 Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор коррекционному центру в Полоцке Регионы
12:05 Лукашенко: каждый маленький белорус на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране Президент
12:00 На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока Общество
12:00 В Мингорисполкоме рассказали о ходе строительства третьей линии метрополитена Регионы
11:49 Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе Общество
11:49 До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря Общество
11:48 В Рогачеве спасатели оказали помощь провалившемуся под лед мужчине Происшествия
11:45 В России за сутки выявили 23 210 случаев заражения коронавирусом В мире
11:36 Минск принимает международный турнир юных баскетболистов памяти Владимира Рыженкова Спорт
11:27 Вакцину против COVID-19 детям будут вводить двукратно с интервалом в 21 день Общество
11:25 Международный информационный центр для развития медиасвязей создают в Туркменистане В мире
11:12 Безработная минчанка дома выращивала коноплю Происшествия
11:08 Неудачники молодежного ЧМ по хоккею останутся в элитном дивизионе Спорт
11:08 Доля вводимого с господдержкой жилья в Минске к 2025 году составит 27,5% Регионы
11:02 Baltnews: Литва не закроет кризис с беженцами, пока не закончатся бонусы В мире
10:52 В Минске подростков вакцинируют от COVID-19 во всех детских поликлиниках Регионы
10:51 "Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров Общество
10:38 Арина Соболенко завершает год на второй позиции рейтинга WTA Спорт
10:34 Завершено расследование дела об организации договорного футбольного матча "Нафтан" - "Локомотив" Происшествия
10:33 Лукашенко поговорил по телефону с Президентом Израиля и пригласил его посетить Беларусь Президент
10:30 Почти 170 ДТП произошло в Минске за выходные Происшествия
10:24 Торфобрикетный завод заплатил в бюджет после проверки КГК почти Br480 тыс. Происшествия
10:23 В мире из-за COVID-19 за последние дни отменили около 8 тыс. авиарейсов В мире
10:14 Столкновение легковушек в Воложинском районе: один человек погиб, четверо пострадали Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
27 декабря 2021, 11:49

Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Беженец в ТЛЦ: я все еще верю в чудо и надеюсь, что нас услышат на Западе
Беженец в ТЛЦ: все мы здесь оказались ради будущего детей

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. У ТЛЦ открыт мобильный образовательный центр для детей беженцев, работает полевая баня, а внутри здания появилась импровизированная выставка детских рисунков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 50-й день. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 600 человек, среди которых немало женщин и детей. Белорусская сторона обеспечивает беженцев всем необходимым, в том числе горячим питанием и продуктами, средствами гигиены. При необходимости выдаются теплые одежда и обувь. Круглосуточно дежурят в ТЛЦ и медики.

Продолжаются занятия и в мобильном образовательном центре, созданном главным управлением образования Гродненского облисполкома совместно с ЮНИСЕФ. Сегодня утром с детьми здесь работали гродненские психологи. Также планируется проведение видеоуроков на родном для беженцев языке. С детьми помимо волонтеров работают сами беженцы, имеющие педагогическое образование.

Дети в ТЛЦ, кроме того, любят рисовать. Для многих из них рисунок стал возможностью достучаться до Европы, рассказать о своей ситуации. На одной из стен внутри логистического центра открылась импровизированная выставка. На рисунках - мечты о нормальной жизни, обращения и призывы о помощи к Европе и лично к Папе Римскому. Также дети еще раз напомнили о том, что происходило на самой линии границы: водометы, газ, светошумовые гранаты, летящие в детей. А несколько рисунков посвящены судьбе 4-летнего мальчика Элина. Беженцы говорят, что этот ребенок погиб и похоронен где-то на польской стороне. "Где Элин? Где ответы на наши вопросы?" написано на плакатах.

Большое внимание уделяется и гигиене. Продолжает работать развернутая неподалеку от ТЛЦ полевая баня. Здесь в день могут помыться до нескольких сотен человек. Сегодня в бане мужской день.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы Беларусь граница Польша
Новости рубрики Общество
Глубокский мясокомбинат выпускает оригинальные мясные изделия с ароматом вишни
"Быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге": ГАИ напоминает о безопасности во время каникул
Фото из архива На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока
Фото из архива До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря
Вакцину против COVID-19 детям будут вводить двукратно с интервалом в 21 день
"Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров
Главное
Лукашенко: каждый маленький белорус на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране
Вакцинация детей против инфекции COVID-19 началась в Беларуси
Наталья Кочанова вручила сертификат на телевизор коррекционному центру в Полоцке
Лучший Новый год с Minsk World! Три новых дома в квартале "Мировые танцы"! Цена от 860 евро за м²!
Топ-новости
Лукашенко поговорил по телефону с Президентом Израиля и пригласил его посетить Беларусь
Зась: предложения России НАТО по гарантиям безопасности снизят напряженность у границ Беларуси
Образовательный центр, баня и выставка рисунков: как проходит 50-й день беженцев на границе
Престижные награды, поддержка бизнеса и инновационные решения. С какими достижениями Беларусбанк празднует 99-летие
Швед: данные о действиях Польши против беженцев направим во все международные организации
Щекин: агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась
"Новый год на максимум" в МТС ТВ: дополнительные телеканалы и подключение двух новых онлайн-кинотеатров
До -17°С ожидается в Беларуси 28 декабря
Арина Соболенко завершает год на второй позиции рейтинга WTA
МАРТ: торговые сети предоставят скидки на социально значимые товары определенным группам населения
Авраменко назвал развитие научного потенциала одной из основных задач института "Транстехника"
В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод
Улахович: санкции против Беларуси приводят к издержкам и для иностранного бизнеса
ГАИ рекомендует выбирать для катания на санках и тюбингах закрытые для транспорта территории
Белорусская гуманитарная помощь с медоборудованием передана госпиталям Вьетнама для борьбы с COVID-19
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.